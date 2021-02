Britney Spears preocupa a sus fans por "extrañas" publicaciones en sus redes sociales

Una vez más la ‘princesa del pop’ Britney Spears prendió las alarmas de sus fanáticos luego de compartir en su cuenta de Instagram algunos videos bailando frente a la cámara, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el desalineado maquillaje que luce.

Aunque se ha vuelto usual que la artista comparta videos bailando o haciendo algunas sesiones de gimnasia, su look y exagerados movimientos han hecho que cientos de usuarios se muestren preocupados por su salud mental.

“Oraciones por Britney” - “Creo que estoy presenciando un episodio maníaco” - “el árbol de navidad en la parte de atrás, el maquillaje, algo anda mal aquí” - “¿puede alguien ir a hacer un chequeo de bienestar a Britney? Ella no esta bien”, fueron algunos de los comentarios en el post.

Pese a que algunos usuarios expresan su preocupación, otros tantos aprovechan para burlarse de la cantante y antes estás críticas Spears no se quedó callada y con una contundente respuesta quiso justificar sus bailes.

“Estoy intentando aprender a usar la tecnología en esta generación impulsada por ella, pero, para ser totalmente honesta no puedo soportarlo. Entonces... si mis publicaciones no son perfectas... ¡¡¡lo hago por diversión !!!! Si crees que debería lucir como si estuviera en la portada de una revista cuando bailo ... ¡¡¡lo siento, no está sucediendo 💃🏼🙊😂 “, indicó la cantante estadounidense.