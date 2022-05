Beto, del Desafío The Box, recordó la peor travesura que hizo de niño: "mi papá me pegó"

Beto, uno de los más recientes eliminados del Desafío The Box, se le midió a responder curiosidades para Caracoltv.com, dentro de las que se encuentran preguntas como si ha robado alguna vez en su vida, la historia de cuando cometió un acto tóxico y revisó el teléfono de su pareja sentimental o si considera que el fin justifica los medios.

El Súper Humano abandonó La Ciudad de las Cajas luego de competir en el Box Negro junto a tres de sus compañeros de Alpha: Otoniel, Okendo y Tarzán; resultando ser el último en pasar la prueba, lo que desencadenó que múltiples desafiantes lo despidieran con los mejores deseos.

Beto recordó la travesura que le costó un golpe

Según informó, cuando era niño se caracterizaba en el salón de clase por ser el travieso. En más de una oportunidad causó risas entre sus compañeros y desesperación en sus profesores, pues tenía una personalidad extrovertida. Beto recuerda con especial gracia la oportunidad en que le mostró sus nalgas a las personas que estaban reunidas en el patio del colegio.

"En el colegio, teníamos una izada de bandera, mi salón quedaba donde nos hacíamos todos los del colegio, entonces yo me asomo en la ventana y muestro la cola y salgo 'heyyy' y grito 'heeey' (...) Me regañaron, le dijeron a mi papá, mi papá me pegó, pero ha sido una experiencia muy bonita", señaló.

Ahora el exparticipante seguirá dando a conocer su trabajo en el mundo fitness y aprovechará sus redes sociales para mostrar su talento y emprendimientos.