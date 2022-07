Así le respondió Karla, del Desafío The Box, a una seguidora que la criticó por vídeo en bikini

A pesar de su salida del Desafío The Box, Karla Rodríguez fue una de las mujeres que más se destacó en la competencia gracias a sus habilidades demostradas en la Ciudad de las Cajas y a su figura, pues los televidentes siempre destacaron su cuerpo tonificado y esbelto; al igual que el de una de sus compañeras más queridas: Stephanie , también eliminada del reality.

La amistad entre ambas exdesafiantes es tan grande, que desde que salieron del programa han demostrado en sus perfiles de Instagram fotos y vídeos de lo mucho que comparten juntas y como disfrutan acompañarse en todo momento.

Justamente a raíz de uno de esos vídeos es que recibieron varias críticas, pues en una publicación hecha por Karla ante sus 178 mil seguidores, aparecen haciendo mímica en vestido de baño, cuyo vídeo ya superó los 32 mil ‘likes’.

Esta joven deportista coach nutricional recibió el siguiente comentario: “Siempre desnudas, siendo bonitas. ¡Lástima no tengan más nada que mostrar!". A lo que Karla respondió en un vídeo de forma muy directa:

“Yo no sé por qué en pleno siglo 21 todavía hay gente que asume que una mujer que sale en un vestido de baño o video bailando es una mujer que carece de inteligencia, logros y metas, y solo está buscando aprobación masculina”

Agregó que: “Un acto no determina la totalidad de una persona, yo puedo subir una foto en vestido de baño y eso no resta mi inteligencia...a veces nos quedamos tan cortos y reproducimos estereotipos”

Esta joven también psicóloga finalizó su vídeo diciendo “la verdad es que cada mujer decide expresarse de distintas maneras y eso no le resta valor ni nada de lo que puede aportar”.

El vídeo de la respuesta ya alcanzó los 8 mil ‘likes’ y varias personas la apoyaron con comentarios como: “Lo más triste es que tanto odio venga de una mujer! cuando deberíamos es apoyarnos entre nosotras y no tirarnos siempre 🫶🏻”, “Además lo que uno sube a Instagram la mayoría de las veces no tiene nada que ver con cómo es la vida real de uno o lo que uno hace el 💯 del tiempo”,

Muchos otros criticaron a la exparticipante con comentarios como: Hablas muy bonito, pero no me convences. No hay nada oculto por mostrar a tu futuro esposo porque todo o casi ya has mostrado. Muy bonita la charla, pero la verdad es la verdad”.