Andy Rivera y Érika Zapata por fin se conocieron: Ambos pusieron fin a los rumores de romance

El reconocido cantante de música urbana Andy Rivera estuvo de paso por Caracoltv.com para hablar no solo de sus más recientes proyectos musicales, sino también para referirse al chisme que empezó a circular sobre su supuesta relación con la periodista de Noticias Caracol Érika Zapata. El intérprete de 'Alguien más' explicó que todo surgió cuando un medio de comunicación revivió un comentario que él le había hecho a la reportera y alteró un poco su versión.

Esto, por su puesto, llamó la atención de sus fanáticos en redes sociales, quienes hicieron que la bola de nieve fuera incrementando cada vez más hasta el punto que ambos tuvieron que referirse al tema.

"Ella se hizo muy viral por la forma tan jocosa y divertida. Empecé a notar que mucha gente quería incomodarla con comentarios, yo le quise dar valor a su trabajo, a lo que estaba haciendo y le dije 'mi amor, no te tienes que sentir mal. De hecho, me genera mucha admiración y eso fue hace un año. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer una nota que yo estaba declarándole en sentidos amorosos cuando no hay ningún tema de esos", explicó.

Posteriormente, fue sorprendido al poder hablar con Zapata por medio de una videollamada, en la que conversaron sobre salud mental, sus familias y la posibilidad de encontrarse cara a cara.

Qué canciones estrena Andy Rivera

Andy Rivera, une su talento con Valka en el estreno de su saga musical, que está compuesta por dos temas. El primer sencillo, 'Desde Antes', explora el deseo y la atracción entre dos personas. Con un ritmo urbano pegadizo, esta canción destaca el coqueteo y la conexión emocional, características que resonarán profundamente con la audiencia. El pereirano, conocido por su habilidad para transmitir sentimientos a través de su música, se luce una vez más con su interpretación apasionada y auténtica.

Por otro lado, 'Aderall' presenta un sonido fresco y distinto. Esta canción es un himno al disfrute y el romance, mostrando una faceta diferente de Andy. El ritmo vibrante y la letra romántica convierten al tema en una propuesta irresistible para aquellos que buscan una mezcla perfecta de amor y entretenimiento en su música diaria.