Alucinante: Así se ve Daniela Ospina mientras practica voleibol con diminuto bikini

Daniela Ospina se ha caracterizado no solo por ser una mamá comprometida con el cuidado de su hija, Salomé Rodríguez , y por tener una gran trayectoria como modelo; sino también por apostarle a tener un estilo de vida saludable tanto en la alimentación como en el ejercicio. Por ello, sus seguidores no dudan en elogiarla cada vez que presume sus atributos en las redes sociales.

Recientemente, Ospina publicó en su cuenta de Instagram una instantánea en donde aparece jugando voleibol, una disciplina que practicó durante varios años antes de casarse con el futbolista colombiano James Rodríguez y de tener a su pequeña hija, que conquista las plataformas digitales cada vez que sube una nueva coreografía.

En la fotografía se puede ver a la mujer inclinada esperando golpear la pelota, mientras luce un pequeño bikini azul claro con bordes naranjas y una gorra blanca; sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fueron su bronceado y su increíble cuerpo tonificado que tanto causa envidia entre sus seguidores.

"No saben la alegría que me da, tener la fortuna de volver por momentos al voleibol y no es para menos, si ha sido un deporte que me ha dado tanto: aprendizaje, fuerza, viajes, crecimiento… y sobre todo ¡Felicidad! Por eso, cada vez que tengo la oportunidad le digo si, porque no solo me lleva a recordar esta etapa tan bacana de mi vida sino porque es una pasión y un amor que jamás se olvidará", comentó Ospina.

La publicación acumula más de 200 mil 'me gusta' y algunos comentarios como: "ese cuerpazo, Dios", "mi foto favorita", "¡Cuerpón! solo tu disciplina y constancia", "debí ver esta foto antes del brownie gigante que me acabo de tragar", "el abdomen más regio" y "el cuerpazo de la flaca".

Hace un par de semanas, la también empresaria se unió a un programa de entrenamiento junto a Ariadna Gutiérrez para incentivar a las personas que siguen sus contenidos a que inicien un estilo de vida saludable con una dieta balanceada, proceso que no ha tardado en presumir con su comunidad en diferentes redes sociales.