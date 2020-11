Alina Lozano, Nidia en Pedro, el escamoso, denuncia haber sido víctima de extorsión

Alina Lozano le da vida a Nidia Pataquiva , una particular mujer que nos saca una sonrisa todas las noches en Pedro, el escamoso . No obstante, esta vez la situación con la actriz no fue tan positiva, pues se pronunció a través de Instagram muy molesta para denunciar que fue víctima de un robo cibernético, pues le quitaron su anterior cuenta en esta red social y además la extorsionaron.

Según la actriz, le estaban pidiendo aproximadamente cinco millones de pesos a cambio de su perfil de Instagram.

“¡Me robaron, me atracaron, me hackearon mi cuenta personal de Instagram @lozanoalina y, además, me están extorsionando!”, expresó la actriz.

Por lo anterior, Alina Lozano tuvo que crear una nueva cuenta que es @alinalozanoactriz y a través de esta envió contundente mensaje para decirle “no” a este tipo de robos, pues afectan mucho a las personas que viven de las redes sociales como ella.

“¡No a la extorsión!, ¡No a este tipo de robos cibernéticos, que afectan tanto a las personas como yo, que trabajamos, que compartimos en las redes!”, puntualizó la actriz.