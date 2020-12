Alejandra Buitrago revela cuántas cirugías estéticas se ha realizado

Alejandra Buitrago no deja de sorprender a sus seguidores, la presentadora emocionó a los usuarios de redes sociales luego de publicar una fotografía en la que aparecía con el papá de su hijo; sin embargo, no era posible apreciar su rostro o alguna facción que diera indicios de su identidad, ya que la modelo se ha encargado de mantener segura y alejada de los reflectores mediáticos su relación sentimental.

Esta vez, la expareja de J Balvin se convirtió en tema de conversación en internet por revelar el número de cirugías estéticas que se ha realizado. Con el fin de acercarse a los cibernautas, esta mujer llevó a cabo una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram y fue allí donde se sinceró sobre el tema.

La pereirana aseguró que a sus 23 años le dijo adiós a los "conejitos" de la cintura y a un "gordito" que solo ella veía. La grasa que fue extraída posteriormente se transfirió a sus glúteos. Asimismo, confesó que su nariz y sus senos también han sido intervenidos, pero está considerando la idea de retirarse las prótesis, pues no quiere tener objetos extraños en su cuerpo.

"Quizás después de mi embarazo me haga un retoque ¡porqué no! después de 10 años no caería mal, aunque ya me da miedito", escribió Alejandra Buitrago en una de sus instastories. Por el momento la modelo ha dejado de encantar a sus fanáticos con fotografías de su definido abdomen para enternecerlos con su nueva apariencia de mamá.

Algunos internautas admiraron la sinceridad de la presentadora, quien no pretende mantener oculto el hecho de haberse sometido a procedimientos estéticos para resaltar su belleza. "Así es, negar cirugías plásticas es como negar a la mamá, porque eso se nota", "Chévere las mujeres sinceras", "Súper bien que diga la verdad", "Bien que lo acepte, no como otras que dicen que es ejercicio, cuando en realidad el único ejercicio que hacen es subirse y bajarse de la camilla del cirujano", "Por fin una que dice la verdad", fueron algunos de los comentarios positivos que recibió.