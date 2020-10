Actriz de 'Rápidos y furiosos' habló sin tapujos sobre su bisexualidad

View this post on Instagram

La actriz #MichelleRodríguez habló abiertamente sobre su bisexualidad, en el “Red Table Talk” de Las Estefan, conformado por Gloria Estefan, su hija Emily y su sobrina Lili Estefan. . La protagonista de “Rápido y Furioso” expresó: “Me gustan los chicos, me gustan las chicas, me gustan los dos. Siempre he ido por mi propio camino, soy la chica pícara en Hollywood que ha hecho mi propio camino y no le importaba demasiado lo que la gente piense… mi familia son Testigos de Jehová. Los cumpleaños y Halloween son como malvados. No pude ver películas de Disney hasta que era adolescente debido a que creían que todo era brujería”. #OKVenezuela #NoticiasOK #Farándula #Celebridades #Hollywood