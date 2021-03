A Matero Carvajal lo pusieron a escoger entre Melina Ramírez y Luisa Fernanda W y así respondió

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como 'La Liendra' hizo una dinámica en las historias de su cuenta de Instagram en la que participó el ganador del Desafío Súper Humanos 2017, Mateo Carvajal , quien entre risas decidió a que mujeres de la farándula colombiana escogería para 'Coger, matar o casar'.

En el video, se puede observar el momento en el que seguidores ponen a escoger a Carvajal entre dos de sus exparejas, Melina Ramírez , con quien tuvo al pequeño Salvador, la youtuber Luisa Fernanda W y Luisa Castro, lo que causó mucha expectativa entre los internautas.

Primero, el modelo respondió que mataría a la novia de Pipe Bueno y, después de mucho pensarlo, confesó que se casaría con la madre de su hijo y que se cogería a Luisa Castro, provocando así risas en 'La Liendra', quien aseguró que su compañero se encontraba nervioso y que por ese motivo no respondía rápidamente.

A pesar de que Mateo y Melina le explicaron a sus seguidores que habían finalizado su relación poco después del nacimiento de su hijo y que habían terminado de la mejor manera posible para darle estabilidad emocional a Salvador, hay quienes todavía guardan la esperanza de que los dos colombianos retomen su romance y sigan derrochando amor en las redes sociales.

Algunos internautas no se hicieron esperar y comentaron: "Mateo es muy churro y al pie de "mientras usted dice que se casa con Meli, ella está más tragada de Juan Manuel. Supérala Mateo, ahí ya no hay nada", "no la supera", "se casa con Melina, ojalá algún día regresen", entre otros mensajes.

Durante el juego, también salieron a relucir nombres de celebridades como Natalia Segura, Jessica Cediel y Lina Tejeiro; sin embargo, esta vez el turno fue para Gómez, quien afirmó que le "tocó fácil", escogiendo a 'La Segura' para casarse, la actriz para matar y a la presentadora de Bingos Felices para tener una noche de pasión.