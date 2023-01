Famosas colombianas y su rol de ser mamá, un plan para toda la vida

La Revista Vea realizó un especial de famosas colombianas en el mes de las madres donde cuentan algunas anécdotas que han vivido con sus hijos a lo largo de los años, cómo ha sido su crianza y cuál es la mejor manera que tienen para educarlos y ayudarlos a crecer.

Catalina Gómez. Desde niña, la presentadora, mamá de Emilia de 7 años y Cristóbal, de 9 meses, sentía que una de las formas de realizarse en la vida era siendo mamá. "Es lo que más felicidad me da. Aunque físicamente el embarazo me dio duro, ni el parto, ni la lactancia o las trasnochadas son difíciles". Para Cata, como muchos la conocen, el ser mamá es una tarea en la que los momentos más difíciles vendrán más adelante. "La crianza, la educación, cuando ya son personitas, la responsabilidad de educarlos bien, darles seguridad, que tomen decisiones correctas, a veces eso es difícil más que cualquier otra cosa".

Yeimmy Paola Vargas. Cuando la actriz decidió ser mamá, su esposo, el también actor Jair Romero, estuvo de acuerdo. Así planearon traer al mundo a Joshua, de 4 años y 8 meses; y a Jacob, de un año y medio. "Mis dos embarazos fueron totalmente diferentes y planeados. Cuando fui mamá primeriza tuve miedo del día del alumbramiento. Sin embargo, me llené de fuerza y me tranquilicé. Los dos llegaron por cesárea, y con Jacob, obviamente, fue todo más relajado porque ya sabía. Han sido una bendición de Dios".

Pilar Schmitt. La presentadora es madre de Sara Sofía de 12 y de Martín de apenas 6 meses, y revela que la edad de su hija mayor no le ha dado mayor lata, aunque admite que muchas cosas cambian. "Me da nostalgia porque los planes empiezan a cambiar. Antes lo hacíamos todo juntas y ahora ella pasa más tiempo con sus amigos y siento como un vacío". De todas formas, la presentadora siempre está al tanto de su hija y de lo que hace, su casa es de puertas abiertas y no tiene problema que sea frecuentada por los amigos de Sara, de hecho, cree que esa confianza es primordial para que los hijos se sientan cómodos y seguros.

Inés María Zabaraín. La presentadora tiene tres hijos que atraviesan por la adolescencia: Laura de 18, Sofía de 16 y Felipe de 14. Inés María admite que la labor maternal requiere mucha paciencia y sabiduría, en una época donde todo cambia para ellos. "Uno nunca está preparado para que después de ser lo más importante en la vida de sus chiquitos, de un día para otro ellos prefieran estar solos, guardar silencio, buscar sus espacios. ¡Eso da duro! Es un choque inicial muy fuerte. Sin embargo, hay que entenderlo y respetarlo".

Sofía Vergara. La actriz se convirtió en madre con tan sólo 19 años. Llevaba cerca de 12 meses casada con Joe González, y aunque asegura que fue un impacto haber tenido un hijo a tan temprana edad, también comenta que, sin importar los años, una mujer jamás se imagina lo complicado que es asumir ese rol tan importante en la vida. Siempre se llevaba al pequeño a donde tuviera que trabajar. Manolo (24 años) creció entre flashes de cámaras y sets de grabación. Tal vez por esta razón, desde entonces, se sintió atraído por el medio y resultó graduándose en producción de cine, en el Emerson College de Boston, en Estados Unidos.

Fabiola Posada. Alejandra, la hija mayor de la actriz y humorista, repitió un poco la historia de su madre. Mientras que 'La gorda' tuvo a su primogénita a los 21 años, Alejandra, quien hoy tiene 32 años, tuvo a su hijo a los 20. En ese momento, cuando se convirtió en abuela, siente que dejó de ser esa mamá o autoridad para convertirse en amiga. "Comenzó a pedirme consejos de cómo asumir ese papel, mi respuesta fue que no se preocupara que la comunicación entre ambos se iba a dar. La ayuda que yo le podía prestar era más en consejos sobre qué hacer para sacarle los gases o curarle una quemadura. Comenzó a sentir lo mismo que yo", recuerda.

