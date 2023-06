Estos son los beneficios de practicar pole dance a nivel físico y mental

El pole dance se ha visto durante décadas como un baile provocativo que solo tiene espacio en los bares. Muchos se imaginan que quienes lo practican son mujeres delgadas, con tacones altos, maquillaje y ropa sexy, pero es mucho más que eso, los entrenadores de pole han luchado para cambiar la perspectiva de este entrenamiento.

Esta disciplina se divide por: Pole art, pole exotic y pole sport. Actualmente hay competencias profesionales por categorías (masculino y femenino). Así mismo tienen divisiones dentro de las que se encuentran amater, profesional y élite.

Cada una de las categorías tiene su sistema de puntos y se puede encontrar en la página internacional de la federación. Los amantes de este deporte se preparan con varios años de anticipación y requieren de entrenamientos de cinco horas diarias. El próximo concurso nacional de pole es el 24 y 25 de junio en Bogotá y allí se podrá ver una buena dosis de esta disciplina.

El uniforme para practicar pole está compuesto por un short y un top. Esta vestimenta no es para mostrar su cuerpo o seducir, sino para lograr hacer los agarres correctos para la elaboración de figuras y bailes de distintas ramas. No existe un estándar para practicarlo, no importa si eres hombre, mujer, alto, bajo, delgad o o gordo.

Publicidad

Este deporte trae múltiples beneficios no solo a nivel físico sino también a nivel emocional. A continuación algunos de ellos:



Acondicionamiento físico: Es un ejercicio de cuerpo completo que ayuda a desarrollar fuerza, resistencia y flexibilidad. Al realizar movimientos en la barra, se trabajan varios grupos musculares como los brazos, los hombros, las piernas, los glúteos y el abdomen. La repetición de movimientos y la progresión en la dificultad de las rutinas también ayudan a mejorar la resistencia cardiovascular. Aumento de la confianza: La práctica de esta disciplina puede ayudar a aumentar la autoestima al superar los límites físicos y mentales. A medida que se dominan nuevas habilidades, se crea una sensación de empoderamiento personal. Mejora de la fuerza y la tonificación muscular: La naturaleza de los movimientos en el pole dance, que requieren levantar y sostener el propio peso corporal, ayuda a fortalecer los músculos. Esto puede llevar a un aumento en la fuerza funcional y una apariencia física más definida. Incremento de la flexibilidad: El pole dance implica movimientos que estiran y alargan los músculos, lo que puede mejorar la flexibilidad general del cuerpo. A medida que se progresa en la práctica, los movimientos más avanzados requerirán mayor flexibilidad. Mejora de la postura y la coordinación: Ayuda a desarrollar una buena postura y a fortalecer los músculos estabilizadores del núcleo. Al realizar movimientos fluidos y controlados en la barra, se promueve la coordinación y se fomenta una mayor conciencia corporal. Expresión artística y creatividad: El pole dance es una forma de expresión artística que permite a los practicantes explorar su creatividad y desarrollar su propio estilo. Los movimientos fluidos, la musicalidad y la coreografía pueden ayudar a expresar emociones.

Es importante destacar que el pole dance es una actividad física que requiere aprendizaje, práctica y progresión gradual. Es recomendable buscar un instructor calificado y seguir las pautas de seguridad para evitar lesiones.