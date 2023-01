Estas son algunas recomendaciones y recetas para comer saludable en casa

Dado el aislamiento preventivo al que se están sometiendo gran cantidad de colombianos, quisimos traerles estas recomendaciones para mantener una alimentación saludable desde casa, para que así no ganen peso extra o se descompensen.

Por esa razón, Juan Camilo Mesa y Catalina Echverry , dos reconocidos nutricionistas, les explicarán sobre la importancia de comer de manera nutritiva y las recetas apropiadas en este tipo de situaciones.

Es importante tener en cuenta que la alimentación saludable debe ser proporcionada de manera diaria, implementándola como estilo de vida, y no solo en momentos coyunturales como las atravesadas actualmente ya que “es prenda de garantía para un estado de salud óptimo y para prevenir bastantes enfermedades crónicas”, aseguró Juan Camilo Mesa.

Este nutricionista considera que lo esencial a la hora de cocinar en casa es hacer una lista de mercado, para así presentes los alimentos saludables,evitando no solo aglomeraciones en las tiendas, sino también asegurando que se van a llevar productos nutritivos. La regla está en evitar aquellos que son ultraprocesados.

Sin embargo, en momentos de coronavirus siempre será necesario tener una buena nutrición que aumente las defensas, por lo cual es importante, según este nutricionista, consumir frutas, verduras, legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas, frutos secos (que son grasas buenas) y al momento de cocción añadir aceite de oliva o grasas de origen vegetal. Todo esto aporta vitaminas, hierro, selenio y todo tipo de nutrientes que están involucrados en tener una respuesta natural del cuerpo.

Con respecto a los cuidados que habría que tener con los alimentos, Juan Camilo Mesa asegura que de acuerdo a la Academia Española de Nutrición no se ha probado que un virus de este tipo de transmita por medio de los alimentos, sin embargo, recalcó que la Organización Mundial de la Salud hizo énfasis en que hay que tener buenas prácticas para tratar los alimentos, tal como una buena cocción, el lavado previo y no mezclar alimentos crudos con cocidos para evitar la contaminación cruzada.

Los riesgos nutricionales que puedes correr al estar tanto tiempo en casa corresponden a que se mantenga una alta ingesta de comida, que sumada a la disminución de la actividad física causa que algunas personas suban de peso, por tal razón es importante que en casa haya alimentos saludables, “así digamos garantizan que no van a cometer pecados”. Además, asegura que es necesario complementar una buena alimentación con ejercicio, en este caso desde la casa.

Por su parte, la nutricionista y chef Catalina Echeverry te dice los alimentos necesarios para el mercado, algunos tips alimenticios y recetas para poder comer en estos días en casa de manera saludable.