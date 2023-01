¡Con todos los detalles! Esta es la historia de amor de Peter Manjarrés

La historia de amor de Peter Manjarrés de 42 años y de María Alejandra Becerra de 27 inició hace poco más de tres años cuando los dos se encontraban en diferentes continentes. Peter estaba en Valledupar grabando su nuevo disco y Alejandra en Londres estudiando inglés.

Un día la joven le mandó un mensaje interno por una de sus redes sociales y eso los rencontró.

Publicidad

“Fue algo único. Ese día vi un mensaje interno en Twitter, en el que estaba hablando una pelada emocionada. No sabía, en ese momento, quien era ni si la conocía, Ella decía: ‘Estamos aquí, en Europa, y estoy impresionada porque hay una española que se sabe tus canciones’. Era un video, y la española gritaba. Además decían que les encantaba mi música, Maria Alejandra me pareció conocida pero no la reconocí, comencé a seguirle el juego, a hablar y, después, caí en cuenta de quién era tata”.

Se conocían porque sus padres eran vecinos, Peter asegura que ella siempre le gustó y después del primer mensaje se siguieron hablando por dos meses como amigos y posteriormente empezaron a entablar una relación. La joven fue un apoyo para el cantante, en definitiva fue un amor que surgió en la distancia.

Tras cuatro meses de hablarse pero no verse, Tata como regalo de cumpleaños para el cantante regresó a Colombia y desde entonces no se han separado. Al poco tiempo de ese casi primer encuentro se fueron a vivir juntos y menos de seis meses después estaban esperando su primer bebé.

Alexandra tiene 27 años, 15 menos que tú. ¿Este no fue un obstáculo?

Publicidad

Peter: “No, ¡eso me encanta! La misma Tata me dice que las mujeres envejecen y maduran más rápido, y yo siempre la molesto y le digo: ‘Mi amor, cuando yo tenga 85 tú tendrás 70, y vamos a estar casi iguales. A mí siempre me han gustado las mujeres menos y, aunque las mayores también son lindas, yo estoy feliz con mi mujer. Me parece genial que sea 15 años menor.

¿Por qué se decidieron por una boda tan íntima y en secreto?

Publicidad

Peter: “Muchas personas pensaban que yo no me iba a casar, como soy el Papá de los amores y decían: ’Ese no se casa’. Siempre soné con un matrimonio más privado, soy muy reservado. Es la primera vez que cuento esto, así, para una revista. Algo que nadie sabe es que, al principio de esta relación, quisieron dañarnos manos ajenas, y he tratado de evitar decir quiénes son. Me jaquearon mis redes para ponerle mensajes mal intencionados a mi esposa. Yo denuncie eso y supimos quién fue”.

Si quieres saber más de Peter Manjarrés, la relación con su esposa, su luna de miel y hasta detalles de su separación con Sergio Luis, su exacordeonero, no te pierdas la edición de la Revista Vea.