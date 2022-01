Signos del zodiaco más difíciles de conquistar, descubre si puedes llamar su atención

En diálogo con Caracoltv.com, la astróloga y creadora del proyecto digital Esophterica , Sophia Pérez, dio a conocer cuales son los signos del zodiaco más difíciles de conquistar y explicó, además, por qué son considerados como uno de los retos más grandes cuando se habla de seducción. Aunque pueden llegar a causar un poco de frustración intenta entres sus pretendientes por no ver resultados a simple vista, son signos que valen completamente la pena por su particular forma de ser. ¡No te lo pierdas!

Géminis

Los nacidos bajo el tercer signo del zodiaco suelen aburrirse muy rápido de las personas con las que están empezando a tener una conexión, por lo que deberás mantener su atención activa para que no se pierda la magia en ningún momento. La mujeres géminis, por su parte, llegan a ser muy directas cuando en realidad no están interesadas, así que prepárate para probablemente recibir un "no" por respuesta.

Sagitario

El noveno signo zodiacal se caracteriza, además de su inteligencia, por ser personas que aman con locura su libertad. En realidad esperan que una relación les aporte a su faceta personal, así que deberás demostrar que tienes algo distinto a los demás para poder acaparar su atención y llevarlos eventualmente a una cita.

Escorpio

Por naturaleza son intuitivos y seleccionan muy bien a sus parejas sentimentales. Al ser cerrados con el mundo que los rodea, será bastante difícil poder mantener conversaciones profundas y conocerlos verdaderamente. La recomendación es ser pacientes y estar dispuestos a dar el cien por ciento para mostrar de alguna forma que hay un verdadero interés que les permita ceder.

