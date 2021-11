¿Qué clase de novio/a eres según tu signo zodiacal?

La astróloga Paola Jiménez hace uso de su experiencia y dotes para definir algunas cualidades con las que cuentan los diferentes signos zodiacales cuando están en una relación, ¿te identificas?

Aries: la simplicidad de las cosas

Llevas tu política y actitud sin mentir dondequiera que vayas y en cualquier situación. Las personas que valoran tu honestidad se sentirán atraídas magnéticamente. Tu mal humor contrarresta tu naturaleza pragmática y puede confundir a tus pretendientes, pero tan pronto como te conectas con la persona que puede sintonizar tu vibración, tu naturaleza de viajar o morir comienzas a brillar.

Sin embargo, la persona que está a tu lado hará todo lo posible para evitar una discusión contigo mientras lo llevas al siguiente nivel. Sales y no hay límites cuando estás enojado. La intensidad es algo que rara vez se aborda.

Tauro: el Racional

La naturaleza práctica refleja tus hábitos de citas, tu actitud libre de riesgos nunca te permite meterte con las personas equivocadas y terminar en relaciones tóxicas. Además, no saldrías del camino para encontrarte con alguien si ya conoces a alguien que realmente se preocupa por ti.

No te importa la química, prefieres fijarte en aquella persona que te ha estado invitando a salir durante tres meses.

Géminis: el aventurero

Eres super tolerable y eso te hace más atractivo para tu entorno. Debido a esto, la mayoría de tus relaciones han evolucionado de platónicas a físicas. Te diviertes mucho teniendo citas porque tus ideas para una cita no son algo que te venga a la mente. ¿Minigolf? ¿Un festival de cine al que estás seguro de que no iría nadie menor de 55 años? ¡Sí, por supuesto! ¡Absolutamente!

La gente te percibe como alguien que tiene mucha confianza, incluso si no siempre te sientes así, por eso la gente a veces confunde tu nerviosismo con sarcasmo. Tu aventura y creatividad son las que hacen que tu pareja te adore, pero tu indecisión fácilmente podría cabrear a algunas personas.

Cáncer: el Piquant

Puedes ser un compañero muy duro y no aceptarlo fácilmente cuando alguien está contigo (incluso si es muy obvio), lo que conduce a la mayoría de tus problemas. Estás más en tu elemento con personas que están en tu propia longitud de onda, pero debes tener cuidado de no terminar con una copia de ti mismo. Todo este pesimismo no va a ser sensato a largo plazo, aunque puede parecer muy legítimo encontrar a alguien que odie el mundo tanto como tú.

Salir contigo es un gran viaje, considerando tu capacidad para conectarte intensamente con la gente, y esto es una verdadera emoción para muchos. Además, el sexo contigo es, en una palabra: genial, pero tus mayores enemigos son tus inseguridades y tu naturaleza reactiva, que pueden afectar algunas buenas relaciones.

Leo: la estrella del espectáculo

Eres una verdadera estrella y no tienes miedo de lucirte. Es esta disposición magnética que tienes harás muchos bajo el mismo signo se enamoren rápidamente. No pierdas el tiempo jugando con ellos, si realmente le gustas a alguien, demuestralo sin miedo, una vez que alguien ha captado tu atención, continúas mostrándole lo que realmente significan la lealtad y el afecto. Además, eres muy coqueto/a con tus increíbles habilidades de conversación y eres esa persona fiestera que todos quieren.

Tu punto débil es cuando alguien te dice que eres egocéntrico, y eso será un problema para quien lo haya dicho. Pero ¿y si lo eres? No tienes ningún problema en preguntarle a la gente lo que piensan de ti y no tienes ningún problema en preguntar todo el tiempo, así que no es ninguna sorpresa.

Virgo: el mártir

Tu naturaleza trabajadora y tu tendencia a dar lo mejor de ti es lo que hace que tus socios se enamoren de ti. Tu enfoque metódico de las cosas es particularmente evidente en tu vida amorosa, y tus parejas aman tu sensibilidad y madurez. Sin embargo, a menudo temes ser un poco aburrido y deberías ser un poco más espontáneo. ¡Pero no hay nada que temer! Al final, tu pareja está contigo y ha elegido estar contigo.

Tu martirio en todo lo que haces por tus compañeros será algo que muchos no podrán seguir y al final te decepcionará. Necesitas controlar la tendencia a ser el último y sumergirte en cosas que realmente no necesitas exagerar.

Libra: the UnSelfAware

Necesitas despertar y dejar de salir con parejas tan inferiores a ti, también debes dejar de disculparte con ellos todo el tiempo. Tu tendencia a asumir que siempre te equivocas es algo que muchos aprovecharán.

La verdad es que tienes que aprender a defenderte y aprender que no puedes permitir que todo el mundo te pise. Si bien no ser confrontativo está bien con el socio adecuado, no todos son el adecuado y lo usarán para sus propios fines. Posees un encanto increíble y una inteligencia aguda que te hace perder los pies con facilidad, por lo que es realmente maravilloso cómo siempre te sientes equivocado.

Escorpio: el tormentoso

Un Escorpio sigue siendo divertido hasta el día de hoy si quieres explorar tu lado masoquista.Todos dirán que eres uno de los mejores. Y sí, puede que al principio seas escéptico con todos los amigos de tu pareja, pero solo porque no quieres que esa persona sea arrastrada por otras equivocadas.

Eres muy consciente de tu intensidad, que para algunas personas incluso puede resultar exagerada. Sin embargo, no tienes miedo de esforzarte mucho en todo lo que haces; esta intensidad hace que tus compañeros se den cuenta de que eres el mejor en la cama y estás muy orgulloso de ello. Tus ex están literalmente asustados hasta los huesos al pensar en ti.

Sagitario: la explosión

¡Una auténtica explosión! Eres conocido por tu humor y gran encanto. De hecho, eres el más divertido de todos y esto, junto con tu encanto, saca lo más sexi de ti. Eliges ver siempre lo mejor en los demás, lo que puede ser bueno, pero también un poco irreal, si alguien ha sido un verdadero idiota tres veces, probablemente dirás algo como, "serás un idiota de nuevo"

Y una cosa más: deberías dejar de hacer amistad con tus ex.

Capricornio: la madurez

Tu alto sentido de la responsabilidad te convierte en la figura paterna o materna de tu círculo de amistades y por tanto responsable de cada una de tus relaciones. ¡No puedes evitarlo! Y quieres ser grande y responsable.

A tus parejas les encanta tu confianza y la confianza que tienes en tu relación, estás listo para hacer casi cualquier cosa por tu pareja; solo menciónalo y estarás dos pasos por delante de ellos. Puede ser un poco difícil para tu pareja resistirse a tu lado pesimista que aparece de vez en cuando, pero una vez que estás con alguien que está a tu nivel (... o, bueno, lo suficientemente cerca) todo se trata de ir dnado un paseo suave.

Acuario: el organismo autónomo

La mayoría de tus socios no lo entienden: necesitas tu espacio y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero por lo demás, tu manera de ser profundamente cariñosa, tu fuerte lealtad y tu apoyo sin fin conforman la gran calidad como socio que tienes. Sin embargo, no perderás el tiempo en matorrales. Además, estás realmente loco en la cama.

Piscis: el hipersensible

Es muy triste darse cuenta de que toda la compasión y el amor que puedes dar se desperdicia en los imbéciles con los que sueles pasar el rato. Probablemente sea una buena idea comenzar a escuchar a tus amigos cuando te digan estas cosas sobre tu próxima relación cercana: solo están tratando de protegerte.

Tu naturaleza suave y artística brilla cuando conoces a alguien que realmente aprecia tu sensibilidad y tus emociones. Lo que más le gusta a tu pareja es tu arte e intereses, y el hecho de que nunca dejas de sorprenderlo presentándole algo nuevo primero. Tu corazón está lleno de compasión y bondad, y siempre haces que las personas se sientan bien consigo mismas.