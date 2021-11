Estos son los arcángeles protectores de los signos del zodiaco, ¡descubre el tuyo!

De la conexión de los cuatro arcángeles principales con los elementos de la naturaleza surge su relación entre el zodíaco y los arcángeles protectores de los signos. Estos son parte de la tercera, de nueve jerarquías angélicas, solo un nivel por encima de los ángeles. Según la astróloga Paola Jiménez : "como espíritus puros, representan la voluntad de Dios en acción, trabajan directamente con la humanidad".

La mayoría de los autores apuntan al 7 en presencia de Dios: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Shamuel, Jofiel y Zadquiel. De este grupo, solo Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel son considerados los arcángeles principales, asociados a los cuatro puntos cardinales (sur, este, oeste, norte) y los cuatro elementos (fuego, agua, aire, tierra); por tanto, a los arcángeles, protectores de carteles.

Esto no significa que no podamos invocar la ayuda de los otros arcángeles que no gobiernan el elemento de nuestro signo. Los espíritus angelicales están listos para ayudarnos siempre que lo solicitemos.

ARCÁNGEL MIGUEL

Signos: Aries, Leo, Sagitario

Dirección Cardinal: sur

Elemento: fuego

Día: domingo

Color: azul

Considerado el líder de los ejércitos angelicales, podemos invocarlo para pedir protección, justicia, fe y seguridad en el bien danos valor y líbranos del mal. Después de una visión inquietante, el Papa León XIII demostró su confianza en el Arcángel Miguel escribiendo una oración.

ARCÁNGEL GABRIEL

Signos: Cáncer, Escorpio, Piscis

Dirección cardinal: este

Elemento: agua

Día: miércoles

Color: blanco

Conocido como el mensajero y ángel de la esperanza y la revelación, el arcángel Gabriel está asociado con importantes momentos religiosos como el anuncio de la concepción, nacimiento, muerte y resurrección de Jesús; y el dictado del Corán a Mahoma. Jiménez asegura que a través de su mediación, podemos transmutar pensamientos negativos, manifestar paz, armonía, pureza, obtener inspiración y asistencia para mujeres embarazadas o en trabajo de parto.

ARCÁNGEL RAFAEL

Signos: Géminis, Libra, Acuario

Dirección cardinal: oeste

Elemento: aire

Día: jueves

Color: verde

El arcángel Rafael es un aliado importante cuando trabajamos con los procesos de curación. Nos ayuda a equilibrar la salud y las emociones, brindándonos apoyo espiritual durante nuestra recuperación, afirma la experta.

ARCÁNGEL URIEL

Signos: Tauro, Virgo, Capricornio

Dirección cardinal: norte

Elemento: tierra

Día: viernes

Color: oro rubí/ Naranja

A Uriel recurrimos cuando deseamos armonizarnos con las riquezas. También podemos invocarlo para destruir el mal, proteger nuestra espiritualidad y alcanzar la iluminación, finaliza la astróloga.