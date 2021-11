5 signos zodiacales que conocerán a su alma gemela de la forma menos esperada

La astrología ha desenmarañado a los signos del zodíaco como medio para determinar diferentes aspectos, entre ellos algunos relacionados con el amor y los sentimientos. Las herramientas de esta pseudociencia ayudan a determinar cuáles signos son capaces de establecer relaciones a largo plazo y las que no, varios no han encontrado al amor de su vida, pero la experta Paola Jiménez, menciona algunas posibilidades que tienen varias personas de conocer a su alma gemela. ¡Sorpréndete!

Aries

Así es como conoces a tu alma gemela: se ven al otro lado de la habitación e inmediatamente cierran los ojos: la intensa tensión sexual impulsa una cosa a otra y rápidamente se vuelven inseparables.

La mayoría de las rupturas con Aries: estás harto de su pequeño drama que no los silencia y los dejas donde sea ... te das cuenta de que no necesitas ese tipo de persona y lo has superado.

Geminis

Cómo conocerás a tu alma gemela: después de años de orbitar juntos en los círculos de amigos, finalmente te das cuenta de que esto es lo que has estado buscando. Siéntete libre de sugerir una primera cita, y después de una hora de tus excelentes habilidades de conversación y tu encanto irresistible, los tendrás atados alrededor de su dedo meñique.

La mayoría de las rupturas de Géminis: sugieres que se vayan a vivir juntos y no puedes decidir si quieres o no. Entonces, después de pensar y consultar a 18 de tus amigos más cercanos, se te ocurre que, para empezar, no estabas tan interesado en ellos.

Publicidad

Capricornio

Cómo conocer a tu alma gemela: te das cuenta de que tienen dificultades para decidir entre dos libros del mismo autor y sabes que esa persona es problemática. Sin embargo, pueden hablar de todo esto juntos y de ahí en adelante se llevan bien.

La mayoría de las rupturas de Capricornio: te despiertas un día y te viene: "Puedo hacerlo mejor".

Acuario

Cómo conocer a tu alma gemela: Lo más probable es que haya estado enamorado de ti desde que tienes memoria, y después de una conversación extremadamente profunda y alerta, finalmente descubres que lo más probable es que sea tu alma gemela.

La mayoría de las rupturas: no brindan la seguridad suficiente y pones en primer lugar tu tranquilidad.

Piscis

Cómo conocerás a tu alma gemela: Después de comentar las fotos de Instagram de un tatuador que admiras, empiezas a seguirte y una cosa lleva a la otra.

La mayoría de los Piscis se separan: te traicionan, juran que no lo volverán a hacer, te lo devuelven y no cambian.