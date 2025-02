Capítulo 2 Rebelde, la familia: Los chicos intentan hacer actividades por separado, pero sale mal

Mientras Anahí, Poncho y Christopher intentan pasar tiempo con sus parejas, se dan cuenta de que no tienen nada en común y terminan en situaciones incómodas; Dulce, Maite y Christian hacen otras actividades que no tengan que ver con la música, pero no es como esperaban.

La serie musical Rebelde está de regreso en la pantalla chica, un fenómeno audiovisual que marcó a miles de seguidores con las historias de vida, amor y amistades de Mía, Roberta, Lupita, Diego, Miguel y Giovanni.