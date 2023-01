¿Por qué ha crecido la deserción universitaria en Colombia?

Lopera, director del Observatorio de la Universidad de Colombia, habla de una canibalización en el sector: “esto no es algo esporádico, se veía venir porque es un sistema que se está saturando en cierta medida. Las mismas instituciones de educación superior se están canibalizando al aumentar la oferta desaforada de programas y en los últimos años han aparecido entre unas 20 y 25 instituciones de educación superior. Y a esto se le suma el crecimiento de la educación virtual”.

“Coincido con Carlos Mario. Creo que va a seguir bajando la matrícula porque en el futuro va a empezar a influir el tema demográfico, pero todavía no alcanza. Además, hay otro problema y que hay mucha menos gente que está terminando bachillerato, no porque haya menos gente sino porque se ha descolgado la cobertura y la calidad no les da para entrar a la universidad”, explica Cajiao, experto en Educación.

¿Qué pasa con las empresas que están contratando personas sin certificaciones de estudios?

