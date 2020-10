Pedro encuentra empleo como conductor gracias a Pastor Gaitán

Pedro, al ver desamparadas a las Pacheco y para ganarse el aprecio de Mayerli, la menor, anuncia sus intenciones de hacerse cargo de la familia, ante la mirada atónita de Perafán y Enrique, el novio de Yadira.

Consciente de sus nuevas responsabilidades Pedro sale en busca de empleo, al mismo tiempo, Paula, hace lo mismo contactando a César por consejo de su madre, Ana. Aunque César está casado, contrata a Paula como gerente comercial con segundas intenciones, más después de intentar llevarla a la casa con sus primeras insinuaciones y ver la molestia de la mujer, con quien no la tendrá fácil.

Pedro usa sus habilidades en una entrevista, pues ya está cansado de tantos rechazos y de hacer filas sin obtener algún trabajo. Además, se encuentra Pastor Gaitán, quien se enamora de él al verlo. Sin embargo, el escamoso no sabe manejar, pero miente para poder aprender lo más rápido posible.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.

