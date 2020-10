Pedro Coral llega a la capital, las mujeres y la muerte lo reciben

En camino al que sería su nuevo hogar, la casa Pacheco, ve a través del taxi a Paula, la mujer de sus sueños. Sin embargo, al llegar a su destino conoce a la señora Nidia, quien tiene de primera mano sus insinuaciones con el hombre.

Además, después conoce a las dos hijas de la mujer, pero solo queda flechado con Mayerli, la menos. Con solo unos minutos de la llegada del hombre de la casa, Juan Pacheco llama a Pedro para hablar en privado, le encarga a dos de sus hijas y se quita la vida a causa de las consecuencias de su vida extramatrimonial de la cual es producto Paula y el acoso de la viuda atraída hacia él y dispuesta a todo para quedarse con la herencia del difunto.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.

Ponte al día con los capítulos de esta excelente producción en Caracol Play