César Luis sigue empeñado en conquistar a la doctora Paula

Este hombre confió en el que menos debía, pues luego de confesarle su atracción por Paula, Pastor inmediatamente fue a advertirle a Lidia, la secretaria con quien César también mantiene una relación. Por supuesto, ella se pone muy furiosa y no puede ocultar sus celos en su mala actitud.

Además, César se encuentra en problemas adicionales, ya que su esposa llegó de sorpresa a la capital y podría enterarse de la existencia de Paula.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.

Ponte al día con los capítulos de esta excelente producción en Caracol Play