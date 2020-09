Un sueño con Libia le revela Ruth el paradero de Juan

Sarita y Franco habla sobre el secuestro de Juan y la mujer lo pone a pensar la posibilidad de que sus enemigos tengan que ver con la desaparición de su hermano.

Panchita le revela a Pepita que Rosario estaba escondida en su casa y le confiesa que la intención de Armando es acabar con la vida de su amiga, sin embargo, Pepa le hace saber que ella no va a intervenir en problemas matrimoniales.

Jimena, en las caballerizas, se encuentra colaborando con los trabajadores en sus labores, cuando llega Fernando y le dice que ese no es trabajo para ella pues es muy distinta al que solía tener como modelo, Pero la joven no se deja amedrentar y le saca en cara que él debe estar feliz con la desaparición de Juan pues continua ardido por el fracaso del matrimonio con su hermana.

Dínora Rosales intenta evitar un compromiso con su familia, pero sus frecuentes paseos hacen que su madre comience a sospechar de sus andanzas, pero a la mujer poco le importa y se va de nuevo directo donde Juan.

Juan le dice a Dínora que está dispuesto a aceptar sus condiciones con tal que lo deje libre y le pide que se acerque a él para cumplir sus deseo, pero en un descuido la agarra e intenta ahogarla.

Ruth y Miguel se dirigen al pueblo para intentar internar a doña Hortensia en una clínica, pero su esposo Filemón se opone a que la lleven a un lugar de esos. En un en un descuido la Ruth se deja ver por la mujer y en medio de su locura de nuevo arma todo un alboroto.

Por su parte, Rosario Montes continúa encerrada y bajo vigilancia de Hergoz y Rubinsky. Mientras tanto, Armando, aún no se decide en ir a ver a la cantante pues siente miedo de cómo puedan reaccionar.

Cae la noche y Ruth no para de tener sueños con Libia, en esta ocasión la joven le dice el lugar donde está secuestrado su hermano, por lo que al otro día decide acudir a casa de los Rosales para intentar averiguar algo.

Aunque Ruth no es bien recibida por Dínora y Belinda, el Zacarías Rosales sí la recibe con los brazos abiertos y a lo que le pregunta por los cuidadores de su terreno, el hombre le expresa que no sabe de qué personas les habla pues por esos potreros solitarios no tiene a nadie trabajando, lo que hace que Ruth aumente sus sospechas.