Raquel llega en busca de Ruth donde los Reyes y termina mojada y despelucada

Raquel no para de buscar desesperada a Ruth, mientras esta se encuentra dichosa viviendo con los hermanos Reyes, como si fueran familia.

Olegario y Quintina están cada vez más acéranos. El hombre le hace saber lo dichoso que está trabajando allí, donde además tiene el placer de disfrutar de su compañía.

Memo regresa a su casa y se encuentra con Rosario quien muy arreglada se dispone a salir con la intención de preparar todo lo del funeral de Armando, pero Memo le hace saber que una vez más su trampa falló y no fue precisamente él el que murió. Furiosa Rosario agregó a Memo y se va de la casa, pero en la calle es acosada por dos hombres y el él quien termina defendiéndola.

En la hacienda de los Elizondo, Fernando habla con Gabriela y al verla tan cabizbaja le presta consuelo y le advierte que no debe confiar tanto en su hija Sarita, no obstante, la mujer continúa pensando que será su única hija que no la decepcione.

Luego de que Dínora le contara que vio una joven viviendo con los Reyes, Gabriela comienza a sospechar que se trata de Ruth y no duda en llamar a Raquel para contarle. La mujer no puede creer que la joven se encuentre en el lugar y le aterra saber que puede estar compartiendo con su verdadera mamá, Eva.

Publicidad

De inmediato Raquel y sus amigas se dirigen a donde los Reyes en busca de Ruth y dispuesta a sacarla del lugar así sea a rastras. Al llegar la señora tiene un fuerte enfrentamiento con Quintina y Eva, quienes tratan de evitar que entre a las fuerza a la casa y terminan agarradas a golpes.

Juan se entera de lo sucedido y tras un cruce de palabras ordena a sus trabajadores a bañar en agua a las mujeres. Con el alboroto, Ruth descubre que su mamá está allí y decide hablar con ella y aunque le suplica que regrese con a casa, la joven se opone.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .

Publicidad