Norma busca a su mamá y abuelo en la hacienda

Gabriela recuerda las advertencias de sus hijas con respecto a Fernando y se arrepiente de sus decisiones. Mientras Martín y Hortensia pasan una noche lejos de la ciudad y preocupados de cómo llegar donde sus familiares.

Pepa visita la hacienda de los Reyes y alerta a Norma sobre los extraños sucesos ocurridos en la hacienda Elizondo. Norma, al confirmar que Gabriela y Martín no están en la casa de Santa Clara, acude a la hacienda acompañada de Eva.

Ante su llegada, Fernando le pide a Dínora que se esconda en el sótano. Se enfrenta a Norma y trata de frenarla, pero ella se abre paso amenazándole con un arma.

Aunque no logran descubrir que Gabriela está escondida, la visita no es en vano, pues encuentran la silla de ruedas de Martín. Dínora domina a Gabriela con amenazas para que no empiece a gritar. Norma y Eva salen atemorizadas de la hacienda, no sin antes dejar en alerta a los rufianes.

Norma relata a sus hermanas lo sucedido en la hacienda.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .

Publicidad