Rosario le asegura a Sara que fue la culpable de que Franco no se quedara con ella y le echa en cara que siente a Andrés Reyes como si fuera algo de su propiedad, no obstante, la hermana Elizondo no se quiebra.

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.