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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María se entera de que está embarazada y va a Brasil para contarle a su esposo. Pero él no lo toma de la mejor manera, pues cree que ella le fue infiel con Vladimir y que el hijo es de su hermano.

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María viaja para darle una noticia a Luis Fernando, pero todo salió mal

María se entera de que está embarazada y va a Brasil para contarle a su esposo. Pero él no lo toma de la mejor manera, pues cree que ella le fue infiel con Vladimir y que el hijo es de su hermano.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de abr, 2026
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