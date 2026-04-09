En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María se entera de que está embarazada y va a Brasil para contarle a su esposo. Pero él no lo toma de la mejor manera, pues cree que ella le fue infiel con Vladimir y que el hijo es de su hermano.
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María viaja para darle una noticia a Luis Fernando, pero todo salió mal
María se entera de que está embarazada y va a Brasil para contarle a su esposo. Pero él no lo toma de la mejor manera, pues cree que ella le fue infiel con Vladimir y que el hijo es de su hermano.