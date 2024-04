Braulio amenaza a Brenda si no le ayuda a que Olivia vaya a la cabalgata Braulio busca a Brenda para reclamarle por haber rechazado los caballos que le envió como regalo y ella le deja claro que no necesita nada suyo. El narcotraficante le advierte que, si no le ayuda a que Olivia vaya a la cabalgata, tendrá que lidiar con Lucrecia.