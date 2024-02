Impactando desde el primer momento, Santiago Torres explicó en La Voz Kids que a él le gusta tener un estilo mucho más clásico y elegante, por lo que confesó que si por él fuera se vestiría con blazer y corbatín todos los días, dado que se siente identificado con eso.

Al terminar su Audición a Ciegas, Aleks Syntek le mencionó que él no giró su silla porque le hace falta trabajar en la potencia de su voz, no obstante, no descartó que tuviera un gran talento y que su camino apenas esté empezando.

