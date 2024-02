Antes de exponer sus habilidades artísticas en el Diamante de La Voz Kids , Allison Cuaspa le reveló al host, Iván Lalinde , que intentó participar en la producción desde la primera temporada, pero fue hasta este 2024 que logró su sueño.

Asimismo, confesó que es una fiel creyente en las energías, por lo que le explicó cómo hace para limpiar las piedras que lleva consigo todo el tiempo. Una vez en el escenario, interpretó el exitoso tema musical 'Can’t help falling in love', logrando así que Greeicy y Aleks Syntek giraran sus asientos y se pelearan por tenerla en sus respectivos equipos. No obstante, el mexicano es quien salió victorioso.

