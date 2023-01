Yeimy recuerda bien quién es con ‘De dónde vengo yo’

Yo no olvido donde crecí

ni la gente que conocí

sobrevivientes del barrio

siempre queriendo salir

Buscando una vida mejor

muchos cayeron aquí

dando su vida por otros

balas que no eran pa ti…

mi gente no le teme a nada … (y se nota en la mirada)

menos a abrir el corazón… (Dilo fuerte con flow) !!!!

CORO

De donde vengo, de donde soy

dura es la calle y mas el amor

deja un herida en tu corazón

hay que guerrearla de sol a sol.

De donde vengo, de donde soy

Ya no hay espacio para el temor

Sales con toda y tu bendición.

somos mas tesos ante el dolor

RAGGA 1

Es la fuerza, es la entrega

Es el grito de mi gente que está llena de grandeza

Muchos piensan, que solo hay guerra

Tan solo es un lugar donde el amor es la riqueza

Es mi esencia te digo

viene de mis latidos una tierra prometida te lo digo

el grito de mis calles

al son de mi flow, lleva el ritmo del dembow…

oh oh oh

RAGGA 2

Oh oh te Vengo a decir

Es el grito de mi gente que está llena de ......

Oh oh lo puedo sentir

Tan solo es un lugar donde el amor es .....

