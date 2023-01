Canta junto a Yeimy ‘Fénix’, para renacer de las cenizas

Cada herida que yo llevo del pasado

es un arma nueva que yo voy preparando

Yo soy candela de la que quema

ave de fuego nacida en la pena

yo soy la nueva llena de fuerza

vengo de cero a tocar las estrellas

CORO

Y vuelo yo….

Como un ave fénix del fuego surgió

y vuelo yo…

Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató

Y vuelo yo, bañada de candela volando por los cielos como estrella

hoy renació la sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera.

Vengo renovada pa cumplir una promesa

pobrecito el tipo que de mí ya no se acuerda

vengo a buscar una oportunidad

de traerle justicia y hacerlo pagar.

suavecito vengo pa’ que no sientan mis pasos

debajo del agua pa que no vean lo que traigo

mi llama es eterna, nada va a apagarla

solo mi justicia va a calmar mi rabia.

CORO

(Bridge)

siento en mi cuerpo la mujer completa

siento en mis venas la sangre que quema

siento de nuevo que tengo la fuerza

nadie imagina que vuelvo completa

oh oh oh oh…

nadie imagina que vengo a la guerra

oh oh oh

Siento en mis venas la sangre que quema…

.