Zooey Deschanel no soporta la dieta de embarazada

La actriz Zooey Deschanel, embarazada de su primer hijo junto a su prometido Jacob Pechenik, no termina de adaptarse a la dieta que su estado le obliga a llevar, ya que tiene que privarse de cosas que de buen grado se llevaría a la boca.

"No puedes comer muchas cosas cuando estás embarazada. Si fuera vegana, estaría... ohhh. No puedes comer sushi. No puedes comer queso del que sabe bien. Puedes tomar un poco de café, pero yo me tomaría cuatro tazas al día y ahora solo puedo media taza, es como una broma. ¡Una absoluta broma! No puedes beber alcohol. Eso lo echo de menos, me gusta el vino", contaba Zooey en el programa 'Jimmy Kimmel Live'.

Publicidad

Pero a pesar de todas estas restricciones, Zooey espera entusiasmada la llegada de su bebé, del que no ha querido conocer el sexo.

"Nos vamos a sorprender. Es más divertido. ¡Lo convertimos en un juego!", señaló.

El mes pasado Zooey admitía que estaba "muy emocionada" con su embarazo y deseosa de dar la bienvenida a su hijo.

"Estoy muy emocionada. Muy emocionada. ¡Estoy deseando ver a mi bebé! Estamos entusiasmados", declaraba a E! News.