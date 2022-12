Zoe Saldana ya es madre de gemelos

La estrella de 'Guardianes de la Galaxia' y su marido Marco Perego dieron la bienvenida al mundo a sus hijos gemelos el pasado lunes en Los Ángeles, aunque la noticia no se ha dado a conocer hasta ahora. Como es de suponer, los padres "están encantados" con la buena noticia.

"Zoe y Marco están encantados de conocer a sus gemelos. Es un sueño hecho realidad para los dos. Están maravillados. Han estado esperando este día con ansia desde hace nueve meses. Los dos quieren una gran familia, así que este es el comienzo", contó un amigo de la actriz al portal del Mirror.

Publicidad

Poco más se sabe de unos bebés que fueron 'anunciados' por la propia Zoe el pasado mes de julio, aunque fue la cantante Britney Spears -amiga de la intérprete- quien desveló que lo que esperaba Zoe eran gemelos.

La actriz de 36 años -que se casó por sorpresa con Marco en Londres en 2013- ya había comentado que no tendrá ninguna prisa por volver a trabajar tras el parto, dado que quiere disfrutar de los recién nacidos.

"Sé que nos apañaremos bien. Tengo que decir que tengo mucha suerte. He tenido mucho apoyo. No voy a arrancar a mi hijo de la teta para ir a trabajar. Y si hago eso a lo mejor no tendrían que contratarme porque demostraría que estoy dispuesta a vender lo que sea. ¡Es la madre naturaleza! Simplemente no puedes hacerlo. ¿Qué tipo de madre serías? No hay elección. Es como: '¿Quieres que abandone a mi recién nacido para que pueda trabajar en tu película durante 16 horas? Solo tiene un mes, ¿estás loco?'. Lo bueno es que la mitad de la gente con la que trabajas son padres y lo entienden", declaraba hace unos meses Zoe a Entertainment Weekly.