Zoe Saldaña: 'Un productor me contrató solo porque le gustaba mi aspecto sin ropa'

La actriz Zoe Saldaña todavía se enfurece al recordar el ofensivo comentario que le hizo en una ocasión un productor cuyo nombre prefiere no revelar, que le confesó que solo la había contratado porque le gustaba el aspecto que tenía mientras rodaba una escena de acción en ropa interior.

"Un productor me comentó una vez que solo me había dado el trabajo por la manera en que sujetaba una pistola vestida únicamente con mi ropa interior, no por mis opiniones. Ojalá hubiese grabado esa conversación para poder ponérsela ahora a todas las chicas que están en el instituto y decirles que jamás deberían dejar que las traten así", revela la intérprete en una entrevista al periódico Philadelphia Daily News.

Aunque a Zoe le resultó extremadamente ofensivo que le dieran ese papel en concreto considerando únicamente su físico, también reconoce que en un principio le preocupó la idea de tener que engordar para interpretar su personaje en la película 'Infinitely Polar Bear', en la que trabaja junto a Mark Ruffalo.

"Maya [Forbes, la directora] quería que ganara peso. Supongo que quería que tuviese un aspecto más parecido al de una 'madre'. No creo que el valor de una persona se reduzca a su tamaño. Pero tengo que reconocer que me preocupó. También creo que Maya pensaba que parecía demasiado joven en comparación con Mark", añade.

Por: Bang Showbiz