Zoe Saldaña: 'Pasados los 28 años solo te dan papeles de madre'

La actriz Zoe Saldaña, de 36 años y reciente madre de gemelos junto a su marido Marco Perego, está convencida de que para los productores las actrices que alcanzan los 28 años están muertas cinematográficamente y que los únicos papeles que pueden interpretar son de perfil bajo, algo contra lo que la intérprete se ha rebelado abiertamente.

"Cuando un productor me dice: 'Eres demasiado mayor', para mí es la cosa más j*didamente ridícula que un imbécil podría decir. Cuando cumples 28 años has caducado, empiezas a hacer papeles de mamá. Nosotras no somos las que nos ponemos en esa situación, pero estamos dejando que ellos lo hagan por nosotras. Yo no lo permitiré", reveló la actriz al periódico The Telegraph.

Zoe tiene claro que no supeditará sus intereses a las peticiones de los demás, ya que le enseñaron a cuidar de sí misma antes que del resto.

"No me educaron para complacer a nadie. No significa que sea rebelde, es una manera de ser como otra cualquiera", señaló.

De cara a su recién estrenada maternidad, la intérprete -que dio a luz a sus gemelos, fruto de su matrimonio con Marco Perego, a principios del mes de diciembre- tampoco tiene pensado plegarse a los dictados de la industria reincorporándose al trabajo lo antes posible.

"Es algo natural, no podría hacerlo de otra manera. ¿Qué tipo de madre sería? No hay elección. ¿Qué se supone que tengo que hacer, dejar solo a mi recién nacido durante 16 horas al día para irme a un set de rodaje? Solo tiene un mes, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Pero lo bueno es que la mitad de las personas con las que trabajas son padres también y te comprenden", aseguraba recientemente al portal del periódico Daily Mirror.