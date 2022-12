Zoe Saldaña no puede controlar sus resfriados

Aunque la mayoría de los actores que estos días promocionan 'Guardianes de la galaxia' se han dedicado a compartir con los periodistas los detalles más interesantes del proceso de rodaje, la extrovertida Zoe Saldaña ha preferido someterse voluntariamente a unos minutos muy embarazosos al revelar en público que, durante buena parte de la filmación, no era capaz de controlar los "mocos" que salían constantemente de su nariz por culpa de un desafortunado resfriado.

"Sé que esto va a sonar horrible, pero la anécdota más destacada que tengo que contar sobre mi participación en la película tiene que ver con el peor resfriado de mi vida. Estaba tan congestionada, que no podía evitar tener que sonarme la nariz cada dos por tres, y en ocasiones no me daba cuenta de que los mocos estaban tratando de salir por su propio pie. Fue horroroso, la verdad, estuve varias semanas así", confesó al portal Access Hollywood.

Semejante episodio resultó muy divertido para algunos de sus compañeros de reparto, pero lo cierto es que, para la exótica intérprete, la experiencia de trabajar de ese modo resultó toda una "pesadilla" y, he hecho, ahora reconoce que estuvo a punto de rechazar su papel de Gamora por culpa de su carácter impaciente.

"Buena parte del equipo no podía parar de reír cada vez que tenía problemas con mi nariz, pero a mí no me hacía ninguna gracia. Trabar así es una pesadilla para todo actor, porque estás rodeado de cámaras que apuntan hacia ti en todo momento, y en este caso todo se complicó demasiado porque el resfriado duró mucho más de lo previsto. Llegó un momento en el que estaba tan impaciente por acabar con todo, que me plantee dejar la película e irme a mi casa", apuntó.