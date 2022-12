Zoe Saldaña no engordaría por exigencias del guion

Aunque se ha convertido en una de los rostros más reconocibles del cine fantástico y de la nueva hornada de películas de acción, la actriz Zoe Saldaña ha dejado muy claro que no estaría dispuesta a experimentar cambios físicos radicales para asegurarse algún codiciado papel en la industria de Hollywood, argumentando que las dietas de choque y, sobre todo, el hecho de ganar peso de manera forzosa podrían dañar gravemente su salud.

"No quiero andar jodi**** a mi cuerpo, si te soy sincera, porque me dan mucho miedo las consecuencias de ese tipo de experimentos físicos. Respeto profundamente a aquellos actores que deciden correr esos riesgos por exigencias del guion, pero yo simplemente no puedo hacerlo; siempre he necesitado llevar una vida sana. Antes que someterme a una experiencia de esas, preferiría pegarme un tiro en el pie", se sinceró en una entrevista al portal Digital Spy.

Sin embargo, su negativa a modificar su apariencia física para complacer a los espectadores no significa que la estrella de cine no pueda alabar a su compañero Chris Pratt -con quien protagoniza la nueva odisea espacial 'Guardianes de la galaxia'- precisamente por perder varios kilos con el objetivo de ajustarse a los requerimientos de su personaje en la citada película.

"Con esto no quiero decir que lo que ha hecho Chris no sea digno de admiración, la verdad es que ha sido muy valiente al atravesar semejante transformación y al tener el cuidado necesario para evitar que le afectara en exceso. La diferencia es que él es una persona responsable y capaz de seguir todas las recomendaciones que le dan los nutricionistas, mientras que yo no creo que fuera a ser tan disciplinada", apuntó la afamada artista.