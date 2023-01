Zoe Saldaña le canta a sus gemelos nanas en español

La actriz Zoe Saldaña quiere asegurarse de que el español forme parte esencial de la educación de sus gemelos Cy y Bowie (1) -fruto de su matrimonio con Marco Perego-, así que ha recurrido a su abuela para que le ayude a recordar las nanas que le cantaban a ella en su infancia.

"A mis hijos les canto en español cualquier nana que mi abuela pueda enseñarme. Creo que después de estar tanto tiempo lejos de Latinoamérica y al haber vivido en Estados Unidos durante los últimos 20 años me resulta difícil recordar el folclore con el que crecí. Ahora que mi abuela se va a mudar de Nueva York a Los Ángeles para estar más cerca de nosotros les cantará más", explica la intérprete en un vídeo para el portal Latina.

Publicidad

Para Zoe resulta muy emotivo ver cómo su abuela le canta ahora a sus pequeños la misma nana que se inventó hace muchos años para ella y para sus hermanas.

"Mi abuela nos escribió una canción cuando éramos muy pequeñas que decía: 'Tengo una abuelita que me quiere mucho, todas las mañanas me besa al despertar'. Nos la solía cantar a mis hermanas y a mí. Así que cuando la vi cantándosela a los niños y vi que ellos se quedaban totalmente abstraídos escuchándola, me emocioné mucho porque esa canción es algo muy especial que me es muy querido y que ahora vamos a poder transmitírsela a ellos. Mi abuela tiene esa habilidad y el privilegio de hacer algo así con sus bisnietos, es mágico".