Zoe Saldana fue educada para no depender de los hombres

A la actriz Zoe Saldana le resulta irónico vivir en una casa llena de hombres -su marido Marco Perego y sus gemelos de cinco meses Cy y Bowie-, ya que creció rodeada de mujeres que la educaron para nunca depender del sexo masculino.

"Es una completa ironía y un propósito. Estaba destinado a ser de esa forma. Hay una lección que el universo quiere que aprenda. No es que haya tenido problemas antes con los hombres, sino que siempre he sido increíblemente independiente. Siempre he creído que es mi derecho de nacimiento comportarme como un igual en este planeta y ser merecedora de todo. Dicho eso, he tenido experiencias que me han roto el corazón en cuanto a elegir parejas que querían ser iguales, pero que no tenían la habilidad de respetar recíprocamente", cuenta Zoe en el número de julio de la revista InStyle.

Y aunque Zoe tenga un marido que la apoya en todo, la artista cree que todavía hay mucha desigualdad en Hollywood, por esa razón decidió lanzar su propia productora junto a sus hermanas.

"De cada cinco oportunidades que tiene un hombre, las mujeres tienen una. No triunfaremos hasta que digamos: '¡Que le jodan a este único trabajo! Creemos nuestras propias oportunidades'. Así no tendremos que competir".