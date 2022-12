Zoe Saldaña cayó rendida ante la ternura de Vin Diesel

Pese al reparto estelar de actores con el que ha trabajado en la película 'Guardianes de la galaxia', ninguno ha conseguido impresionar tanto a Zoe Saldaña como su compañero Vin Diesel, cuya interpretación de una criatura similar a un árbol llamada Grout consiguió conmover profundamente a la actriz gracias a su ternura.

"Desde mi punto de vista, Grout roba todo el protagonismo. Vin Diesel simplemente consiguió que me enamorara con su papel de árbol gigante cuando comenzamos a rodar. Incluso siendo una mujer madura y en mis cabales, no puedo recordar ningún otro personaje que me haya conmovido hasta tal punto", aseguró la intérprete a BANG Showbiz.

Sin embargo, el director de la cinta de aventuras intergalácticas, James Gunn, no comparte el punto de vista de Zoe a la hora de juzgar cuál de los protagonistas de la cinta consigue explotar al máximo el carisma de su guardián de la galaxia. Desde su punto de vista, el exluchador Dave Bautista es quien consigue conquistar al espectador desde el primer momento que aparece en pantalla caracterizado como Drax, el destructor.

"Me encanta decir que Dave es el protagonista absoluto de la película, más que nada porque le da mucha vergüenza. Es una de esas personas a las que me gusta alabar lo más posible, porque lo detesta", declaró el cineasta.