Zendaya se enfrenta en Twitter a los que llaman 'feos' a sus padres

La actriz Disney Zendaya Coleman (18) se quedó muy impresionada al descubrir que varias personas habían realizado comentarios ofensivos en las redes sociales sobre el aspecto físico de sus padres, Claire Stoermer y Kazembe Ajamu, afirmando que eran "realmente feos", por lo que no ha dudado en salir en su defensa asegurando que son unas personas maravillosas que viven dedicadas a enseñar a los más jóvenes.

"Lo primero que voy a hacer es rezar por vosotros. Como estáis tan interesados en el físico de mis padres, creo que deberíais saber que son dos de las personas menos egoístas del mundo. Ellos han escogido vivir su vida sin preocuparse por las cosas triviales como el físico o insultar a los padres de otros en Twitter. En cambio, han decidido ser profesores y dedicar su vida a enseñar, cultivar y llenar las mentes vacías de los jóvenes -uno de los trabajos peor remunerados y de mayor importancia. Así que, por favor, salid, id a la escuela, abrazad a un profesor y estudiad... y cuando lo hayáis hecho, poneos delante del espejo y comprobad que vosotros también sois bellos, porque estos comentarios odiosos solo pueden derivarse de vuestros problemas internos. Mucha suerte", escribió Zendaya en su cuenta.

La joven artista siempre ha adjudicado a sus padres el mérito de la madurez que ella demostró al no alterarse cuando la presentadora de televisión Giuliana Rancic criticó su apariencia sobre una alfombra roja comentando que su pelo tenía aspecto de oler "a aceite de pachulí o a marihuana".

"Honestamente, en ese momento ya no se trataba de mí. Tuve que frenarme a mí misma para no ser una ignorante y actuar como una niña pequeña. Como adolescente, te apetece decir lo primero que se te pasa por la mente y tuve que tomarme mi tiempo para pensar en lo que mis padres me habían enseñado, que básicamente es: las cosas importantes en el mundo son tu voz y tus conocimientos", explicó la artista en el programa 'Good Morning America'.

