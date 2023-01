Zayn Malik ya no habla con sus excompañeros de One Direction

Aunque el cantante Zayn Malik -quien abandonó el grupo One Direction el pasado marzo- pretendía conservar la relación con sus excompañeros de banda, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson, parece que no ha sido posible, ya que sus constantes intentos han sido ignorados.

"La verdad es que puedes imaginarte cómo será una situación y después ocurrir totalmente lo contrario. Pretendía seguir siendo amigo de todos, pero supongo que algunos números de teléfono han cambiado y hay muchas personas que no me han llamado. He contactado con algunos de ellos y no he recibido respuesta. Algunas personas tienen demasiado orgullo, pero es algo que superas con el tiempo", cuenta Zayn a la revista Billboard.

Aunque el artista, que cumplirá 23 años el próximo 12 de enero, disfrutó de su experiencia en One Direction, ahora prefiere centrarse en crear sus propias canciones con un estilo musical distinto al de la banda. Por ello no ha llegado a comprar el último disco del grupo, 'Made in the A.M.', el primero en el que él no participa.

"No hay ningún bando que escoger. No estamos en la misma onda... Seré honesto. Pensé que el primer sencillo ['Drag Me Down'] era bastante bueno. Pero escuché el segundo single ['Perfect'] y... no compré el álbum. Realmente disfruté [en la banda] e hice todo lo que pude para ser yo mismo en ella, pero no es donde quiero estar como músico. A los chicos les gusta el indie rock. Es buena música, pero no la soporto. Ese género no gusta en el lugar de donde vengo", añade.

Para Zayn formar parte del grupo suponía un ritmo imparable con el que no estaba cómodo, además de no tener plena libertad en el proceso creativo de los temas.

"Era como una j*dida máquina funcionando todo el rato. No nos permitían decir ciertas cosas o de la forma que nos hubiera gustado. Me sentaba y me preguntaba: 'Si nuestros fans supieran cómo funciona, ¿qué pensarían realmente?'. Mi respuesta fue: la gente es más inteligente que eso. Quieren escuchar lo que es real, así que ¿por qué no escribimos acerca de algo que realmente estemos viviendo?", comenta.

Sin embargo, tras su paso por One Direction Zayn aprendió acerca de la amistad, el "estatus", y la capacidad de sacrificio.

"[Siendo miembro de la banda conseguí] estatus. La capacidad de privarme de ciertas cosas que me hubiera gustado hacer. También aprendí que es bueno conservar tus amigos. Porque no sabes cuándo vas a poder hacer nuevos amigos, por lo que quizás deberías simplemente conservar los de siempre".