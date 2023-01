Zayn Malik probaría suerte en la actuación

Desde que en 2016 One Direction se tomara ese famoso 'descanso temporal' que no parece terminar nunca, Harry Styles es el único de los cinco componentes originales de la banda que ha dado con éxito el salto al cine con un papel secundario en el filme 'Dunkerque', pero puede que no sea el último. Zayn Malik, el primero en abandonar el barco en pleno apogeo de la banda británica, también tiene la vista puesta en el séptimo arte.

"Nunca digas nunca, ¿verdad? Me gustaría hacer algo relacionado con la interpretación. Siempre ha sido algo que me ha interesado hacer, incluso cuando era pequeño. Participé en un par de producciones del colegio y cosas así", ha confesado en una entrevista a la emisora Key 103.

Pese a que siempre se ha tratado de uno de sus sueños, el cantante es muy consciente de que aún le queda un largo camino por delante antes de estar preparado para ponerse frente a la cámara, incluso con la experiencia que ha adquirido protagonizando sus videoclips.

"No estoy diciendo que ahora mismo sea un actor de Óscar, pero estoy seguro de que podría acudir a algunas clases y aprender cosas y ponerme al día. Desde luego es algo que me gustaría mucho hacer".

A Liam Payne, otro de los miembros de la boyband, también le ha picado el gusanillo de la actuación, aunque entre sus responsabilidades como padre primerizo y su disco debut apenas le ha quedado tiempo para concretar esos planes.

"Uno de mis grandes objetivos es meterme en la interpretación. Cuando veo una película siempre me afecta de una forma especial. Puede que Batman o algo así, quién sabe", confesaba el artista en declaraciones a la agencia BANG Showbiz durante la presentación de los BRIT Awards.

Bang Showbiz

