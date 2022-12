Zayn Malik no abandonó antes One Direction por el bien de sus fans

El ya excomponente de One Direction, Zayn Malik -que anunció su decisión de abandonar el grupo este miércoles-, retrasó todo lo posible el momento de separarse definitivamente de sus compañeros para proteger la felicidad de su amplia base de seguidores.

"La verdad es que intenté seguir haciendo algo que no me hacía feliz durante un tiempo, por el bien y la felicidad de otras personas, básicamente nuestros fans. Solo intenté hacerlo por ellos, todo esto ha sido por ellos. Y en realidad, lo único que me puede molestar ahora es la idea de haberles decepcionado de alguna forma. Eso es lo único que no quiero que pase. No es como si les hubiera dado la espalda o algo así, es simplemente que ya no puedo seguir haciendo algo que no me parece genuino", explicó el joven al periódico The Sun.

Zayn también ha desmentido que exista algún tipo de tensión entre él y sus antiguos compañeros de banda -Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan-, a quienes predice una carrera musical muy longeva.

"Ellos aún quieren seguir haciendo esto por un tiempo, así que van a seguir adelante. Creo que van a estar bien durante una temporada, ¿sabes a lo que me refiero? Creo que todo les irá bien", añadió.

La armonía que ha marcado su salida de One Direction no ha hecho más que convencer al joven intérprete de que ha tomado la decisión adecuada en el momento más oportuno.

"Creo que esa ha sido la gran diferencia para mí, porque me parece que nuestro caso ha sido diferente al de otros grupos cuando se separan o alguno de sus miembros se va. Mi grupo me ha apoyado mucho. Han sido geniales y comprenden que, para mí, esto ya no es genuino", concluyó.