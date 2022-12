'Zayn Malik fue listo por abandonar One Direction, ahora la gente le conoce'

El cantante Lance Bass está convencido de que Harry Styles lleva queriendo salir de One Direction desde hace "meses", aunque Zayn Malik se le ha adelantado para aprovechar la fama que conlleva haber sido el primer componente en abandonar la banda británica.

"Harry Styles lleva preparado para irse desde hace meses, estaba dispuesto a irse. Creo que es lo mejor que Zayn ha podido hacer porque Harry Styles es un nombre muy potente, mi abuela sabe quién es Harry Styles. Pero Zayn Malik... la gente realmente no supo su nombre hasta que se convirtió en el primero en dejar el grupo. Enhorabuena para él, por ser tan listo y abandonar", reveló Lance al programa 'The Meredith Vieira Show'.

Para el excomponente de la boy band NSYNC es una gran "sorpresa" que el grupo -del que también forman parte Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson- haya durado tanto tiempo junto.

"Creo que los chicos siempre van a ser amigos. Son hermanos. Fueron puestos en una situación en la que no sabían que iban a terminar. Les pusieron juntos en un programa de televisión, así que el hecho de que hayan durado juntos como grupo es una sorpresa para mí. Pero con suerte, los otros cuatro pueden continuar y hacer un poco de música. Pero veo que Harry va a abandonar pronto y no creo que vaya a haber un nuevo álbum de One Direction después de eso", añadió.