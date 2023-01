Zayn Malik está 'encaprichado' con Gigi Hadid, pero ella no lo tiene claro

Aunque el cantante Zayn Malik esté feliz por haber disfrutado de la compañía de la modelo Gigi Hadid estas últimas semanas, la maniquí tiene tantas dudas acerca de comenzar una relación con él que incluso llevó a su hermana Bella de carabina a una de sus citas.

"Zayn está encaprichado con Gigi. Él ha sido quien la ha estado buscando, más que ella a él. Él piensa que ella es increíble y no perjudicaría a su perfil público salir con una modelo estadounidense mientras lanza su carrera en solitario. Gigi es algo más ambivalente. Es consciente de la reputación de chico malo de Zayn y se está acercando con cuidado. Incluso llevó a su hermana Bella a su cita en el restaurante The Nice Guy para hacer que Zayn se comportase correctamente", cuenta una fuente a la edición británica de la revista Grazia.

Publicidad

Una de las razones por las que Gigi no está segura de darle una oportunidad a Zayn -quien finalizó su compromiso con Perrie Edwards en verano- es la disputa que tuvo el ex One Direction este agosto por Twitter con el novio de su amiga Taylor Swift, Calvin Harris, según el informante.

Pero a pesar de su desconfianza, la joven de 20 años está dispuesta a tomarse las cosas con calma para ver si ambos tienen futuro como pareja.

"Gigi tiene sus reservas acerca de tener algo serio con Zayn. Pero en este momento se lo están pasando bien y viendo adonde va la cosa", añadió la fuente.