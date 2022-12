Zayn Malik de One Direction quiere cumplir el sueño de su prometida

El cantante de One Direction Zayn Malik está dispuesto a hacer cualquier cosa para que su boda sea el día más feliz de la vida de su prometida, la cantante del grupo Little Mix Perrie Edwards, por lo que está intentando convencer a la banda estadounidense Journey de que actúen en su boda .

El guitarrista Neal Schon podría haber expresado a sus amigos su deseo de participar en la ceremonia, pero no se sabe si el vocalista Steve Perry también accederá a la petición, ya que no actúa con el grupo desde hace 17 años.

"Zayn espera que Journey esté allí. Neal ha dejado claro que está dispuesto a hacerlo, además tiene una banda que puede acompañarle, pero él sabe que Steve era la voz en aquella canción que tanto le gusta a Perrie ['Don't Stop Believin'] y nadie en el mundo suena como él. Si Steve y Neal se reunieran, sería un gran acontecimiento, algo impagable. Es un gran reto, pero la influencia de Zayn en el mundo de la música es muy grande", comentó una fuente al periódico The Sun.

Pese a las conexiones del joven británico, la tarea no resultará fácil, ya que Steve ha rechazado varias veces las propuestas de su excompañero Neal de reunirse y ni tan siquiera asistió a la boda del guitarrista recientemente. La cantante de Little Mix es consciente de la dificultad, pero no pierde la esperanza.

"No sé si esto va a suceder, ¡pero lo necesito!", explicaba Perrie durante una entrevista en el programa británico Daybreak.

El joven de One Direction, que dio a conocer el deseo de su novia públicamente, hará todo lo que sea necesario para lograrlo.

"Sé que mi chica quiere al cantante de Journey, veremos que podemos hacer al respecto", desvelaba Zayn a Ryan Seacrest en iHeartRadio.

Zayn (20) propuso matrimonio a Perrie (20) el pasado agosto, y aunque no han desvelado la fecha del enlace, la madre del cantante, Trisha, ha revelado recientemente que la pareja quiere casarse el próximo año en una ceremonia que podría tener lugar en Barbados.

Por: Bang Showbiz