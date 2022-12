Zara Phillips se siente 'afortunada' por ser 'normal'

La nieta de la reina Isabel II Zara Phillips está encantada de que se la vea como a una de las personas con los pies más en la tierra de la familia real británica.

"He sido muy afortunada. Mis padres no nos dieron títulos, por lo que crecimos de una manera algo más 'normal'. Tan pronto como tienes un título es muy difícil renunciar a él. Mi hermano y yo hemos sido afortunados por eso, por ser capaces de encontrar nuestro propio camino", cuenta Zara, de 34 años, en el periódico The Sunday Times.

Y aún va más lejos, porque Zara -hija de la princesa Ana y el capitán Mark Phillips- ni siquiera se considera de la realeza.

"Yo probablemente no me considere [de la realeza]. Pero claro, son mi familia, así que obviamente de algún modo lo soy", añadió.

Jinete de profesión, y casada con el ex jugador de rugby Mike Tindall, Zara se ha lanzado recientemente al diseño de joyas junto al australiano John Calleija, una experiencia de la que hablaba al Daily Mail.

"No soy diseñadora de joyas pero me lo he pasado muy bien trabajando con Calleija y espero que todo el mundo disfrute de la colección tanto como nosotros lo hemos hecho".