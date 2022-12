Y el veganismo arrasó entre los famosos...

Ni las dietas sin gluten, ni los regímenes proteínicos, la última moda que ha hecho furor entre las estrellas este 2014 ha sido convertirse en vegano durante un periodo de tiempo limitado, como hicieron Jennifer Lopez o la cantante Beyoncé y su marido Jay Z, entre otros.

En el caso de la diva del Bronx, su principal motivación para renunciar a todos los alimentos derivados de los animales fue poder experimentar una renovación completa, por dentro y por fuera.

"Ser vegana es básicamente renunciar a la carne y consumir solo productos derivados de las plantas y que provengan del suelo. En mi caso, lo que más echo de menos es la mantequilla. Pero te sientes mucho mejor. Recomiendo la dieta vegana porque te despiertas sintiéndote de maravilla y llena de energía", confesó durante una entrevista radiofónica en la emisora neoyorquina Z100.

Por su parte, Beyoncé y Jay Z ya son unos veteranos de esta moda, habiendo seguido una dieta vegana durante 22 días en diciembre de 2013, la cual retomaron el pasado mes de abril. Para no perder ni un ápice de energía al eliminar la proteína de origen animal de su dieta, la cantante sigue un plan de adaptación a base de platos con base vegetal y pescado blanco antes de volverse completamente vegana.

Pero en la industria del espectáculo también hay muchas celebridades que practican el veganismo durante todo el año, como es el caso de la española Hilaria Thomas -mujer del actor Alec Baldwin-, que no renunció a su dieta vegana ni durante el embarazo de su hija Carmen (15 meses), a quien planea inculcar sus mismas costumbres alimenticias.

"En casa será vegana. Pero no queremos que por ello deje de encajar con sus amigos. Así que si va a una fiesta de cumpleaños y hay pizza, o si está en casa de un amigo y le ofrecen tarta o helado, tendrá toda la libertad para probar lo que le apetezca", aseguraba Hilaria al portal What to Expect.

Una de las veganas famosas más jóvenes es la cantante Ariana Grande (21), quien hace ya más de un año que modificó su dieta para no ingerir productos de origen animal, algo que a veces llega a complicar su relación con el resto de estrellas musicales, como ocurrió con su amiga Iggy Azalea.

"Me acuerdo que [la primera vez que la conocí] estaba comiendo hamburguesas, muchas, muchas hamburguesas, y yo estaba comiendo verduras a la plancha. Soy vegana, así que resultó muy divertido intentar mantener una conversación con ella cuando estaba comiendo tanta carne porque me distraía. Pero pensé: 'Me cae muy bien, no pasa nada'. A cada uno lo suyo", explicaba Ariana en la emisora australiana 2Day FM.